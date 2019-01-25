В Екатеринбурге на две недели закрыли улицу Замятина

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-25T07:36:51+03:00

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В Екатеринбурге специалисты АО «Корпорация Атомстройкомплекс» временно закрыли для движения улицу Замятина. До девятого февраля нельзя будет проехать на участке от Ползунова до Даниловской.

- АО «Корпорация Атомстройкомплекс» закрыла участок улицы в связи с выполнением строительно-монтажных работ по перекладке сети водоснабжения к жилому комплексу в квартале улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев, - сообщили в мэрии.

Автомобилисты смогут объезжать закрытый участок по улицам Краснофлотцев, Даниловской, Лобкова и Ползунова.