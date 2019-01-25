В Екатеринбурге сгорели частный дом, два гаража и три машины

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-25T07:18:31+03:00

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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар на двух участках частного сектора. Сначала пламя вспыхнуло в доме на Режимном переулке, 5. К моменту прибытия пожарных в огне уже пылали само жилище, надворные постройки и гараж. Стояший в боксе «Москвич» выгорел полностью. Кроме того, оплавился и припаркованный во дворе «Ford Transit».

Фото: служба спасения "Сова"

- Ранг пожара был поднят до номера 1 бис. На тушение пожара подавалось 6 стволов. Была установлена цистерна на пожарный водоем, проложили магистральную линию 140 метров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Из-за того, что между домами не было, так называемого противопожарного разрыва, огонь перекинулся на соседний участок. Там загорелись терраса и гараж, но хозяева успели вывезти из оттуда свой «ВАЗ-2112».

Фото: служба спасения "Сова"

На месте пожара работали 27 спасателей на семи машинах. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причину пожара и причиненный ущерб сейчас установливают дознаватели.