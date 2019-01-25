2019-01-25T07:18:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорели частный дом, два гаража и три машины

Из-за слишком плотной застройки пострадали сразу два участка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар на двух участках частного сектора. Сначала пламя вспыхнуло в доме на Режимном переулке, 5. К моменту прибытия пожарных в огне уже пылали само жилище, надворные постройки и гараж. Стояший в боксе «Москвич» выгорел полностью. Кроме того, оплавился и припаркованный во дворе «Ford Transit».

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Ранг пожара был поднят до номера 1 бис. На тушение пожара подавалось 6 стволов. Была установлена цистерна на пожарный водоем, проложили магистральную линию 140 метров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Из-за того, что между домами не было, так называемого противопожарного разрыва, огонь перекинулся на соседний участок. Там загорелись терраса и гараж, но хозяева успели вывезти из оттуда свой «ВАЗ-2112».

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

На месте пожара работали 27 спасателей на семи машинах. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причину пожара и причиненный ущерб сейчас установливают дознаватели.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге вторую неделю ищут девушку, не вернувшуюся из школы
Напротив «Екатеринбург-Арены» построят музей тюремного быта
У тагильчанки за долги забрали платья и чулки
В Екатеринбурге на две недели закрыли улицу Замятина
Коммерсанта из Екатеринбурга, обманувшего поставщиков на 11 миллионов, приговорили к условному сроку
Жилая стройка в Екатеринбурге стала одной из самых дорогих в России
На Урале задержали воспитательницу детского сада, промышлявшую воровством
Дебоширу из Верхнего Тагила грозит пять лет колонии за удар росгвардейца шариковой ручкой
Екатеринбуржцев начнут бесплатно прививать от кори
Разделят на шесть зон: в мэрии Екатеринбурге обсуждают проекты развития ЦПКиО
«Титановую долину» и «Екатеринбург-Арену» избавят от земельных налогов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Мэр Екатеринбурга вместе с депутатами будет решать судьбу маршрутки 024
На Урале наказали предпринимателя, по вине которого работник перенес четыре операции на глаз
Согласовали: недовольные жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против «мусорной реформы»
На Среднем Урале до 15 % квартир не проходят газовые проверки
В Кольцово поймали пассажира, пытавшегося продать полицейским прибор для снятия отпечатков
«Подарок на месяц»: Уральский кузнец Александр Лысяков бесплатно сдает жителям Екатеринбурга свои картины
«Ельцин, рок и Романовы»: писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире