2019-01-24T17:14:45+03:00
Происшествия

Коммерсанта из Екатеринбурга, обманувшего поставщиков на 11 миллионов, приговорили к условному сроку

Он получал товар, но платить за него отказывался
Данил СВЕЧКОВ
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Благодаря полицейским, потерпевшим удалось вернуть товар на общую сумму более 7,5 миллионов рублей.Благодаря полицейским, потерпевшим удалось вернуть товар на общую сумму более 7,5 миллионов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня, 24 января, судили местного 33-летнего коммерсанта, который обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, мужчина получал товар от оптовиков из других регионов, а оплачивать его отказывался. В итоге он получил таким образом продуктов на 11 миллионов рублей.

- Обвиняемый делал предварительный заказ на отгрузку незначительного объема продукции, сумма которого, как правило, не превышала 150 тысяч рублей, - объясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Впоследствии представители компаний поставщиков, будучи не осведомленными о намерениях обвиняемого и доверяя заказчику, как надежному партнеру, осуществляли отгрузку крупных партий товаров с отсрочкой платежа.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам условного лишения свободы.

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