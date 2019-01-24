2019-01-24T16:46:56+03:00
Недвижимость

Жилая стройка в Екатеринбурге стала одной из самых дорогих в России

В ЖК появится пентхаус за 22,5 миллиона рублей
Лев Истомин
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В Екатеринбурге самое дорогое жильеВ Екатеринбурге самое дорогое жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Застройка на улице Гурзуфской в Екатеринбурге, где в обозримом будущем появится жилой комплекс «Седьмое небо», вошла в десятку самых дорогих по России. Рейтинг составлен компанией ЦИАН.

По мнению экспертов, на попадание объекта в рейтинг повлияло то, что в ЖК появится пентхаус на 225 «квадратов» за 22 миллиона 480 тысяч рублей. Для списка отобрали проекты, которые реализуются в настоящее время.

Кроме стройки в Екатеринбурге в списке отметились ЖК из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Сочи и Владивостока.

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