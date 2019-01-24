2019-01-24T16:36:49+03:00
Происшествия

На Урале задержали воспитательницу детского сада, промышлявшую воровством

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Данил СВЕЧКОВ
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Девушка воровала деньги у коллег снова и снова, пока те не обратились в полицию.Девушка воровала деньги у коллег снова и снова, пока те не обратились в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Лобва, что под Новой Лялей полиция задержала 22-летнюю воспитательницу детского сада. Женщина подозревается в неоднократных кражах. С жалобами на пропажу денег к полицейским обратились ее коллеги.

- От заведующей детским садом поступило сообщение о том, что на протяжении трех месяцев у воспитателей пропадают деньги, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - По подозрению в совершении серии краж сотрудниками полиции задержана девушка, работающая в должности младшего воспитателя. Со слов подозреваемой, в конце октября 2018 года в служебном помещении ею была замечена чья-то сумка. Воспользовавшись тем, что никто ее не видит, девушка достала кошелек и взяла из него 1000 рублей.

Через месяц она сделала то же самое - снова вынула из чужой сумки 1000 рублей. А когда и во второй раз никто не пожаловался в полицию, девушка решила украсть чужие деньги в третий раз. Теперь ее добычей стали 2500 рублей. Наличные лежали в банке из-под какао на столе воспитателя. Но эту пропажу уже заметили. Теперь воровке грозит до двух лет тюрьмы.

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