Дебоширу из Верхнего Тагила грозит пять лет колонии за удар росгвардейца шариковой ручкой

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-24T15:36:54+03:00

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Жителя Верхнего Тагила будут судить по обвинению в насилии над сотрудниками полиции и Росгвардии.

Мужчина был задержан правохранителями в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя порядка доставили в отделение, однако когда мужчину пытались завести в здание, он ударил по голове водителя служебного автомобиля.

- Затем, находясь в здании отделения, во время разбирательства случившегося обвиняемый схватил со стола шариковую ручку и нанес ею удар в грудную клетку оперативному сотруднику полиции, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.