Екатеринбуржцев начнут бесплатно прививать от кори

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-24T17:29:01+03:00

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Жителей Екатеринбурга начнут бесплатно прививать от кори. Вакцинация будет проходить по субботам в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник с 9:00 до 15:00 каждую субботу, начиная с 26 января.

- На сегодняшний день по предварительным диагнозам зарегистрировано 4 случая кори среди детей, не привитых из-за отказа родителей, – рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. - Вакцинация – единственный способ защиты от кори. Напоминаю, что Согласно Национальному календарю профилактических прививок, лица в возрасте до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно. Дети прививаются в 1 год и в 6 лет. При нарушении данной схемы лица в возрасте от 7 до 35 лет прививаются двукратно: дети с интервалом 6 месяцев, взрослые – с интервалом 3 месяца между прививками. Прививку надо ставить тем, кому ее ставили один раз, тем, кто не болел корью, и у кого нет документального подтверждения своих прививок.

Обратиться за помощью могут не только екатеринбуржцы, но и иностранцы в поликлиниках, к которым они прикреплены. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат.