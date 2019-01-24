Разделят на шесть зон: в мэрии Екатеринбурге обсуждают проекты развития ЦПКиО

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-24T15:20:47+03:00

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В мэрии провели первое совещание, на котором чиновники обсудили дальнейшую судьбу Центрального парка имени Маяковского. Для развития ЦПКиО уже предложено несколько вариантов, сегодня местные власти рассмотрели первый.

Согласно ему, парк обновят в три этапа. Первый планируют начать уже в этом году, а завершить проект полностью - к 2030 году.

- Основные задачи - развитие инфраструктуры парка, привлечение финансовых ресурсов, формирование известного на всю страну бренда, сохранение и улучшение зеленой зоны и тематическое наполнение, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Принципом работы должна стать всесезонность, то есть в парке должно быть интересно в любое время года.

Для этого территорию ЦПКиО разделят на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.

Через неделю городские власти рассмотрят другие варианты развития ЦПКиО. После чего будет принято окончательное решение.