Разделят на шесть зон: в мэрии Екатеринбурге обсуждают проекты развития ЦПКиО
В мэрии провели первое совещание, на котором чиновники обсудили дальнейшую судьбу Центрального парка имени Маяковского. Для развития ЦПКиО уже предложено несколько вариантов, сегодня местные власти рассмотрели первый.
Согласно ему, парк обновят в три этапа. Первый планируют начать уже в этом году, а завершить проект полностью - к 2030 году.
- Основные задачи - развитие инфраструктуры парка, привлечение финансовых ресурсов, формирование известного на всю страну бренда, сохранение и улучшение зеленой зоны и тематическое наполнение, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Принципом работы должна стать всесезонность, то есть в парке должно быть интересно в любое время года.
Для этого территорию ЦПКиО разделят на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.
Через неделю городские власти рассмотрят другие варианты развития ЦПКиО. После чего будет принято окончательное решение.