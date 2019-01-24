2019-01-24T15:04:57+03:00
Политика

«Титановую долину» и «Екатеринбург-Арену» избавят от земельных налогов

Льготы будут действовать в течение пяти лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Гордумы ЕкатеринбургаФото: пресс-служба Гордумы Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Особая экономическая зона «Титановая долина» становится все выгоднее и выгоднее. Компании-резеденты, которые разместили свои производства на территории, к своему списку льгот получат еще одно поощрение - освобождение от земельного налога. Об этом сегодня на очередном заседании говорили депутаты Гордумы Екатеринбурга.

- Предлагается освободить резидентов особой экономической зоны и организаций, признаваемых управляющими компаниями особых экономических зон, от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, - рассказали в пресс-службе Гордумы.

Льготы будут действовать в течение пяти лет с даты госрегистрации права на каждый земельный участок, расположенный в «Титановой долине».

Этот же документ предусматривает освобождение от земельного налога и объекты, ставшие наследием футбольного чемпионата, включая стадион «Екатеринбург-Арена».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разделят на шесть зон: в мэрии Екатеринбурге обсуждают проекты развития ЦПКиО
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Мэр Екатеринбурга вместе с депутатами будет решать судьбу маршрутки 024
На Урале наказали предпринимателя, по вине которого работник перенес четыре операции на глаз
Согласовали: недовольные жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против «мусорной реформы»
На Среднем Урале до 15 % квартир не проходят газовые проверки
В Кольцово поймали пассажира, пытавшегося продать полицейским прибор для снятия отпечатков
«Подарок на месяц»: Уральский кузнец Александр Лысяков бесплатно сдает жителям Екатеринбурга свои картины
«Ельцин, рок и Романовы»: писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире