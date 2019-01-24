«Титановую долину» и «Екатеринбург-Арену» избавят от земельных налогов

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-24T15:04:57+03:00

Льготы будут действовать в течение пяти лет

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Особая экономическая зона «Титановая долина» становится все выгоднее и выгоднее. Компании-резеденты, которые разместили свои производства на территории, к своему списку льгот получат еще одно поощрение - освобождение от земельного налога. Об этом сегодня на очередном заседании говорили депутаты Гордумы Екатеринбурга.

- Предлагается освободить резидентов особой экономической зоны и организаций, признаваемых управляющими компаниями особых экономических зон, от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, - рассказали в пресс-службе Гордумы.

Льготы будут действовать в течение пяти лет с даты госрегистрации права на каждый земельный участок, расположенный в «Титановой долине».

Этот же документ предусматривает освобождение от земельного налога и объекты, ставшие наследием футбольного чемпионата, включая стадион «Екатеринбург-Арена».