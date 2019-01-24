2019-01-24T14:38:54+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга вместе с депутатами будет решать судьбу маршрутки 024

Приедут гости из Госдумы
Лев Истомин
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Маршрут очень востребован среди горожанМаршрут очень востребован среди горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ближайшую пятницу обсудит с городским и федеральными депутатами вопрос о дальнейшей судьбе маршрута 024, который исчез с городских улиц 1 января этого года.

- 25 января в 10 часов в кабинете Главы Екатеринбурга Александра Высокинского состоится рабочее совещание по вопросам отмененного 024 маршрута общественного транспорта, - проанонсировал мероприятие депутат Гордумы Дмитрий Сергин. На встрече будут присутствовать депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских.

В праздники жители Вторчермета и Сортировки не обращали особого внимания на отмену привычной маршрутки. Ситуация резко обострилась с наступлением будней: люди привыкли оперативно и без пересадок добираться до работы и обратно домой. Теперь их лишили этой возможности.

Отметим, что в самой мэрии провели «исследование», по итогам которого пришли к выводу, что маршрут 024 людям не нужен. Однако сами жители города передали в администрацию больше 1 тысячи подписей с требованием вернуть маршрут.

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