На Урале наказали предпринимателя, по вине которого работник перенес четыре операции на глаз

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-24T15:00:58+03:00

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В Североуральске наказали предпринимателя, работник которого во время смены получил трамву глаза. Пострадавший работал водителем, но в тот злополучный день был вынужден выполнять обязанности слесаря и самостоятельно чинить автобус.

Во время ремонта мужчина травмировал глаз, перенес четыре операции и потерял 30 % трудоспособности. В результате с работы ему пришлось уволиться.

- Причинами несчастного случая явилось необеспечение работника средствами индивидуальной защиты, его привлечение к работе не по специальности, а также привлечение к указанной работе без проведения обучения и проверки знаний по охране труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с отказом работодателя добровольно возместить причиненный вред прокурор города подал иск о взыскании с предпринимателя морального вреда.

Суд обязал работодателя выплатить бывшему работнику 200 тысяч рублей. Предприниматель подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.