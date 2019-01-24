На Урале наказали предпринимателя, по вине которого работник перенес четыре операции на глаз
В Североуральске наказали предпринимателя, работник которого во время смены получил трамву глаза. Пострадавший работал водителем, но в тот злополучный день был вынужден выполнять обязанности слесаря и самостоятельно чинить автобус.
Во время ремонта мужчина травмировал глаз, перенес четыре операции и потерял 30 % трудоспособности. В результате с работы ему пришлось уволиться.
- Причинами несчастного случая явилось необеспечение работника средствами индивидуальной защиты, его привлечение к работе не по специальности, а также привлечение к указанной работе без проведения обучения и проверки знаний по охране труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с отказом работодателя добровольно возместить причиненный вред прокурор города подал иск о взыскании с предпринимателя морального вреда.
Суд обязал работодателя выплатить бывшему работнику 200 тысяч рублей. Предприниматель подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.