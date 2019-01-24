На Среднем Урале до 15 % квартир не проходят газовые проверки

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-24T14:58:06+03:00

Поадресные графики работ обслуживающим организациям теперь необходимо опубликовать на сайтах не только на текущий, но и плановый период Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего люди слишком поздно узнают о профилактическом осмотре, и в нужные часы их не бывает дома

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Свердловчан будут предупреждать о проверках газового оборудования за несколько месяцев. Такое решение было принято на совещании МинЖКХ, Госжилстройнадзора и газовых служб.

По данным специалистов, ежегодно плановую проверку оборудования в регионе не проходит от 5 до 15 % квартир. И чаще всего это происходит из-за того, что люди слишком поздно узнают о профилактическом осмотре и в нужные часы отсутствуют дома.

- Жители должны быть предупреждены и готовы заблаговременно к проведению проверок, и «однодневных» объявлений на подъездах для этого явно недостаточно. Кто-то их в суете не увидел, а кто-то и вовсе отсутствует. В случае, если вдруг эти мероприятия совпадают с отпусками, командировками, пребыванием в больницах, у людей должна быть возможность продумать запасные варианты допуска - через родственников, соседей, - сказал министр ЖКХ Николай Смирнов.

Поадресные графики работ обслуживающим организациям теперь необходимо опубликовать на сайтах не только на текущий, но и плановый период. Более того, расписание техосмотра внутридомового и внутриквартирного оборудования на предстоящий год должно до 15 декабря быть передано УК.