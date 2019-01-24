2019-01-24T14:58:06+03:00
Недвижимость

На Среднем Урале до 15 % квартир не проходят газовые проверки

Чаще всего люди слишком поздно узнают о профилактическом осмотре, и в нужные часы их не бывает дома
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Поадресные графики работ обслуживающим организациям теперь необходимо опубликовать на сайтах не только на текущий, но и плановый периодПоадресные графики работ обслуживающим организациям теперь необходимо опубликовать на сайтах не только на текущий, но и плановый периодФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловчан будут предупреждать о проверках газового оборудования за несколько месяцев. Такое решение было принято на совещании МинЖКХ, Госжилстройнадзора и газовых служб.

По данным специалистов, ежегодно плановую проверку оборудования в регионе не проходит от 5 до 15 % квартир. И чаще всего это происходит из-за того, что люди слишком поздно узнают о профилактическом осмотре и в нужные часы отсутствуют дома.

- Жители должны быть предупреждены и готовы заблаговременно к проведению проверок, и «однодневных» объявлений на подъездах для этого явно недостаточно. Кто-то их в суете не увидел, а кто-то и вовсе отсутствует. В случае, если вдруг эти мероприятия совпадают с отпусками, командировками, пребыванием в больницах, у людей должна быть возможность продумать запасные варианты допуска - через родственников, соседей, - сказал министр ЖКХ Николай Смирнов.

Поадресные графики работ обслуживающим организациям теперь необходимо опубликовать на сайтах не только на текущий, но и плановый период. Более того, расписание техосмотра внутридомового и внутриквартирного оборудования на предстоящий год должно до 15 декабря быть передано УК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разделят на шесть зон: в мэрии Екатеринбурге обсуждают проекты развития ЦПКиО
«Титановую долину» и «Екатеринбург-Арену» избавят от земельных налогов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Мэр Екатеринбурга вместе с депутатами будет решать судьбу маршрутки 024
На Урале наказали предпринимателя, по вине которого работник перенес четыре операции на глаз
Согласовали: недовольные жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против «мусорной реформы»
В Кольцово поймали пассажира, пытавшегося продать полицейским прибор для снятия отпечатков
«Подарок на месяц»: Уральский кузнец Александр Лысяков бесплатно сдает жителям Екатеринбурга свои картины
«Ельцин, рок и Романовы»: писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире