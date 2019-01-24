В Кольцово поймали пассажира, пытавшегося продать полицейским прибор для снятия отпечатков

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-24T14:56:39+03:00

Сделка сорвалась, и теперь мужчине придется раскошелиться самому

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, в багаже которого обнаружился аппарат для снятия отпечатков пальцев. Мужчину, прилетевшего в Екатеринбург из Ташкента, задержали в «зеленом коридоре», куда он прошел в запрещенным агрегатом без зазрения совести.

После задержания мужчина поведал таможенникам грустную историю о несложившейся финансовой сделке. Прибор он купил в Москве и планировал продать его полицейским Узбекинстана. Однако сделка сорвалась, и ему пришлось вернуться на Урал с товаром.

- Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что использовать в личных целях такую технику невозможно, - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово». - Изъятый товар передан на экспертизу, составлено определение об административном правонарушении. За недекларирование товара пассажиру грозит штраф.