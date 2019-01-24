«Подарок на месяц»: Уральский кузнец Александр Лысяков бесплатно сдает жителям Екатеринбурга свои картины

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-24T14:55:05+03:00

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72-летний Александр Лысяков - мастер кузнечного дела, а с недавнего времени еще и художник. Среди его полотен есть и портреты известных екатеринбуржцев - бывшего мэра Евгения Ройзмана, лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина и других.

На днях художник нарисовал свою 500-ю картину. И в честь этого события запустил проект «500 картин». Каждый желающий может выбрать понравившуюся картину и забрать ее к себе на месяц бесплатно. Кстати, помощники Александра Лысякова привозят полотна к адресатам и устанавливают также безвозмездно. Екатеринбуржцы за сутки разобрали уже 20 картин.

Можно выбрать одну из пятисот картин. Фото: арт-пространство «Палуба»

- Я написал много картин, и теперь хочу запустить их «по течению» в народ, - поясняет свою затею Александр Андреевич. - Эта привычка художников - «сидеть» на своих картинах, участвовать в редких выставках и ждать, когда придет богатый покупатель, - уже не модно и не стильно. Надо делать легче. Если у тебя есть способности, так делись этим, а деньги зарабатывай другим образом, например снег с крыши убирай.

Художник пишет яркие пестрые полотна. Фото: арт-пространство «Палуба»

Персональная выставка уральского художника будет представлена 11 февраля в арт-пространстве «Палуба» (ул. Гагарина, 8). Но уже сейчас по этому адресу можно выбрать себе картину или изучить их по каталогу на сайте акции 500kartin.com.