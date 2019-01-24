2019-01-24T11:55:25+03:00
Звезды

«Ельцин, рок и Романовы»: Писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга

Автор «Ебурга» приехал в уральскую столицу
Лев Истомин
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Алексей Иванов не раз писал про ЕкатеринбургАлексей Иванов не раз писал про ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный российский писатель Алексей Иванов приехал в Екатеринбург. Здесь он встретился с мэром Александром Высокинским, а теперь готовится к общению с читателями.

Иванов не раз в своих книгах упоминал уральскую столицу, а одно из произведений посвятил криминальной жизни в Екатеринбурге в период 90-х годов прошлого века.

Также во время разговора с главой города о подготовке к 30-летнему юбилею Екатеринбурга писатель назвал главные бренды уральской столицы.

Писатель рассказал мэру о главных брендах Екатеринбурга. Фото: страничка Юлии Зайцевой в Facebook

Писатель рассказал мэру о главных брендах Екатеринбурга. Фото: страничка Юлии Зайцевой в Facebook

- Самыми репрезентативными для уральской столицы Иванов считает шесть брендов: Ельцин, свердловский рок, конструктивизм, семья Романовых, камнерезное искусство и горные заводы, - говорит представитель литератора Юлия Зайцева.

Напомним, что Алексей Иванов является авторов таких книг, как «Тобол», «Георгаф глобус пропил», «Общага на крови» и «Ебург». В прошлом году по одному из федеральных телеканалов был показан сериал по произведению писателя «Ненастье», часть съемок которого проходила в Нижнем Тагиле осенью 2017 года.

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