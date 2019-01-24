2019-01-24T11:58:53+03:00
Общество

ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире

Жилище превратилось в бассейн после того, как рабочие заменили в доме стояки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
ТСЖ настаивало на виновности коммунальных ремонтниковТСЖ настаивало на виновности коммунальных ремонтниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбурженка отсудила у родного ТСЖ сотни тысяч рублей за потоп в квартире. Прошлой зимой в доме на улице Энгельса, 15 ООО «Труба-Дело» по договору с ТСЖ меняло стояки водоснабжения.

В последний день работ квартира Елены превратилась в бассейн - у соседей сверху случился прорыв. Как указано в акте, авария произошла из-за некачественных работ и плохих материалов.

Женщина отремонтировала жилье, но через две недели с потолка вновь потекло. На этот раз прорыв произошел уже в двух квартирах этажами выше. Елена вновь отремонтировала квартиру, после чего обратилась с претензией к ТСЖ, а потом и в суд.

В иске женщина требовала взыскать с ТСЖ стоимость восстановительного ремонта, нового кухонного гарнитура, люстры и паркета, а также компенсацию морального вреда и штраф.

Суд требования удовлетворил и обязал ТСЖ выплатить женщине 537 тысяч рублей. Ответчик в апелляции просил отменить решение, утверждая, что виновником является ООО «Труба-Дело».

- Ответчиком не оспаривался факт, что заливы произошли в результате некачественных работ, выполненных подрядной организацией, работающей по договору с ТСЖ. А само ТСЖ является ответственным за вред, причиненный имуществу истца, как лицо, предоставляющее услугу потребителям, - прокомментировали в пресс-служба облсуда. - Решение оставлено без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ельцин, рок и Романовы»: Писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
Рабочие успели спастись: в Екатеринбурге горел производственный ангар
Теперь официально: в центре Екатеринбурга разрешили снести завод
Евгений Куйвашев поручил увеличить в регионе количество патриотических клубов
Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост
Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы
Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов
Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей
В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима
Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку
Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик
В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей