ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-24T11:58:53+03:00

Жилище превратилось в бассейн после того, как рабочие заменили в доме стояки

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Екатеринбурженка отсудила у родного ТСЖ сотни тысяч рублей за потоп в квартире. Прошлой зимой в доме на улице Энгельса, 15 ООО «Труба-Дело» по договору с ТСЖ меняло стояки водоснабжения.

В последний день работ квартира Елены превратилась в бассейн - у соседей сверху случился прорыв. Как указано в акте, авария произошла из-за некачественных работ и плохих материалов.

Женщина отремонтировала жилье, но через две недели с потолка вновь потекло. На этот раз прорыв произошел уже в двух квартирах этажами выше. Елена вновь отремонтировала квартиру, после чего обратилась с претензией к ТСЖ, а потом и в суд.

В иске женщина требовала взыскать с ТСЖ стоимость восстановительного ремонта, нового кухонного гарнитура, люстры и паркета, а также компенсацию морального вреда и штраф.

Суд требования удовлетворил и обязал ТСЖ выплатить женщине 537 тысяч рублей. Ответчик в апелляции просил отменить решение, утверждая, что виновником является ООО «Труба-Дело».

- Ответчиком не оспаривался факт, что заливы произошли в результате некачественных работ, выполненных подрядной организацией, работающей по договору с ТСЖ. А само ТСЖ является ответственным за вред, причиненный имуществу истца, как лицо, предоставляющее услугу потребителям, - прокомментировали в пресс-служба облсуда. - Решение оставлено без изменения.