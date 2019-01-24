Рабочие успели спастись: в Екатеринбурге горел производственный ангар
А вот содержимое технического здания сильно повреждено
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В Екатеринбурге на Уралмаше произошел пожар в промышленном ангаре. За несколько минут огонь распространился на 300 квадратных метров. В момент ЧП в здании находились шесть человек. К счасть, люди успели выбежать из полыхающего бокса еще до приезда пожарных.
- В тушении были задействованы 6 единиц техники, 29 человек личного состава. Пострадавших нет. - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
А вот содержимое технического здания - производственное оборудование - сильно повреждено