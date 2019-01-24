2019-01-24T10:53:12+03:00
Недвижимость

Теперь официально: в центре Екатеринбурга разрешили снести завод

На его месте появится многофункциональный центр
Лев Истомин
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Завод был одним из символов советского СвердловскаЗавод был одним из символов советского СвердловскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госэкспертиза выдала официальное разрешение на снос приборостроительного завода, который расположен в самом центре Екатеринбурга на набережной Городского пруда.

В документе указано, что строительные работы не представляют опасности для разрушения предмета охраны объекта культурного наследия.

Корпуса завода снесут на улице Горького и по улице Пушкина, 25. На этом месте появится многофункциональный центр с большой подземной парковкой.

Отметим, что в 1941 году именно на этот завод эвакуировали советское предприятие «Метроном», который позже и был преобразован в Уральский приборостроительный завод. Шесть лет назад его перенесли в Арамиль, а старое здание на набережной Городского пруда с тех пор пустовало.

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