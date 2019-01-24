Евгений Куйвашев поручил увеличить в регионе количество патриотических клубов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-24T10:47:23+03:00

По мнению губернатора, в качестве инструмента патриотического воспитания можно использовать и соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Евгений Куйвашев призвал кабинет министров нешаблонно подойти к патриотическому воспитанию молодежи при формировании плана мероприятий месячника защитников Отечества.

- Прошу уделить особое внимание акциям, в которых предусмотрено участие школьников и студентов, воспитанников военно-патриотических клубов, волонтеров, представителей институтов гражданского общества, - сказал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, необходимо более эффективно использовать потенциал Регионального центра патриотического воспитания, парка «Россия - Моя история» и даже социальных сетей. Кроме того, по мнению главы региона, в области необходимо увеличить количество клубов и кружков патриотического воспитания.

Губернатор напомнил, что регион готовится к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в 2019-м - 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.