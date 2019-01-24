2019-01-24T10:47:23+03:00
Общество

Евгений Куйвашев поручил увеличить в регионе количество патриотических клубов

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По мнению губернатора, в качестве инструмента патриотического воспитания можно использовать и соцсетиПо мнению губернатора, в качестве инструмента патриотического воспитания можно использовать и соцсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Евгений Куйвашев призвал кабинет министров нешаблонно подойти к патриотическому воспитанию молодежи при формировании плана мероприятий месячника защитников Отечества.

- Прошу уделить особое внимание акциям, в которых предусмотрено участие школьников и студентов, воспитанников военно-патриотических клубов, волонтеров, представителей институтов гражданского общества, - сказал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, необходимо более эффективно использовать потенциал Регионального центра патриотического воспитания, парка «Россия - Моя история» и даже социальных сетей. Кроме того, по мнению главы региона, в области необходимо увеличить количество клубов и кружков патриотического воспитания.

Губернатор напомнил, что регион готовится к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в 2019-м - 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ельцин, рок и Романовы»: Писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире
Рабочие успели спастись: в Екатеринбурге горел производственный ангар
Теперь официально: в центре Екатеринбурга разрешили снести завод
Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост
Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы
Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов
Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей
В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима
Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку
Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик
В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей