2019-01-24T10:28:32+03:00
Политика

Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»

В этом году Республика станет партнером выставки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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«Иннопром-2019» пройдет с 8 по 11 июля«Иннопром-2019» пройдет с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Летом в Екатеринбург вновь съедутся ведущие промышленные компании со всего мира - уральская столица будет принимать «Иннопром-2019». Страной-партнером в этом году станет Турция, и Президент РФ Владимир Путин решил лично пригласить турецких партнеров на международную выставку. Сделал это глава государства во время пресс-конференции, которая завершала переговоры Путина и Эрдогана.

- Приветствуем заинтересованность турецких деловых кругов в расширении деятельности на российском рынке. В этой связи пригласили Турцию принять участие в качестве страны-партнера в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в июле в Екатеринбурге, - сказал Владимир Путин.

«Иннопром-2019» пройдет с 8 по 11 июля. Темой промышленной выставки станет «Цифровое производство: интегрированные решения».

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