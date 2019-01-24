Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-24T10:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом в Екатеринбург вновь съедутся ведущие промышленные компании со всего мира - уральская столица будет принимать «Иннопром-2019». Страной-партнером в этом году станет Турция, и Президент РФ Владимир Путин решил лично пригласить турецких партнеров на международную выставку. Сделал это глава государства во время пресс-конференции, которая завершала переговоры Путина и Эрдогана.

- Приветствуем заинтересованность турецких деловых кругов в расширении деятельности на российском рынке. В этой связи пригласили Турцию принять участие в качестве страны-партнера в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в июле в Екатеринбурге, - сказал Владимир Путин.

«Иннопром-2019» пройдет с 8 по 11 июля. Темой промышленной выставки станет «Цифровое производство: интегрированные решения».