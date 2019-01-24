2019-01-24T09:43:01+03:00
Общество

Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост

Полковник Алексей Искоренков уходит на повышение
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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В Свердловском гарнизоне полиции произошла важная кадровая рокировка. Руководитель «убойного отдела», полковник полиции Алексей Искоренков уходит на повышение. Теперь он займет пост заместителя главы управления уголовного розыска регионального МВД. Временно исполняющим обязанности начальника «убойного отдела» назначен подполковник полиции Евгений Химич.

- При непосредственном участии Искоренкова раскрыты сотни тяжких и особо тяжких резонансных преступлений. Это и громкое убийство несовершеннолетней Оли Медведевой, и серия убийств и изнасилований под мостами в Екатеринбурге, ряд так называемых ритуальных убийств в Верхней Пышме, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Ставший родным коллектив полковник Искоренков не бросит, так как отныне будет его куратором.

В органы внутренних дел Искоренков поступил в 1989 году и за 30 лет службы ни разу не сменил подразделение. Начинал карьеру сыщика с группы по борьбе с карманными кражами в УМВД Екатеринбурга. «Убойный отдел» главка возглавил в 2011 году.

За весомый вклад в поддержание правопорядка Алексей Искоренков награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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