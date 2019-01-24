Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов
Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему несколько лет простаивает трамвайное депо возле метро «Ботаническая». На строительство диспетчерской из городского бюджета выделили 5,2 миллиона рублей. Здесь водители и кондукторы должны были комфортно отдыхать в перерывах между рейсами, однако до сих пор здание пустует.
- Остановочный пункт метро «Ботаническая» является конечным пунктом одного трамвайного маршрута - № 34. Учитывая финансовое положение ЕМУП «Гортранс», незначительную протяженность маршрута, для водительского и кондукторского состава используется диспетчерский пункт, расположенный на станции «Керамическая», - говорится в ответе замглавы города Алексея Бубнова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
Фото: Facebook Андрея Альшевских
В перспективе депо все-таки планируют использовать. Но для этого сначала необходимо закончить реконструкцию моста на Челюскинцев, построить новый автовокзал на Ботанике и запустить трамваи до микрорайона Солнечный.
- Водители и кондукторы трамваев могут пользоваться помещением на «Керамике», то есть на другом конце маршрута. Градус заботы о сотрудниках, конечно, зашкаливает, - возмущается Альшевских. - Спрашивается, сколько еще ждать? На минуточку, пять миллионов бюджетных рублей ушло.