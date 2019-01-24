Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-24T09:14:33+03:00

В перспективе депо все-таки планируют использовать, но с рядом условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему несколько лет простаивает трамвайное депо возле метро «Ботаническая». На строительство диспетчерской из городского бюджета выделили 5,2 миллиона рублей. Здесь водители и кондукторы должны были комфортно отдыхать в перерывах между рейсами, однако до сих пор здание пустует.

- Остановочный пункт метро «Ботаническая» является конечным пунктом одного трамвайного маршрута - № 34. Учитывая финансовое положение ЕМУП «Гортранс», незначительную протяженность маршрута, для водительского и кондукторского состава используется диспетчерский пункт, расположенный на станции «Керамическая», - говорится в ответе замглавы города Алексея Бубнова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Фото: Facebook Андрея Альшевских

В перспективе депо все-таки планируют использовать. Но для этого сначала необходимо закончить реконструкцию моста на Челюскинцев, построить новый автовокзал на Ботанике и запустить трамваи до микрорайона Солнечный.

- Водители и кондукторы трамваев могут пользоваться помещением на «Керамике», то есть на другом конце маршрута. Градус заботы о сотрудниках, конечно, зашкаливает, - возмущается Альшевских. - Спрашивается, сколько еще ждать? На минуточку, пять миллионов бюджетных рублей ушло.