2019-01-24T09:14:33+03:00
Общество

Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов

Здание простаивает уже несколько лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В перспективе депо все-таки планируют использовать, но с рядом условийВ перспективе депо все-таки планируют использовать, но с рядом условийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему несколько лет простаивает трамвайное депо возле метро «Ботаническая». На строительство диспетчерской из городского бюджета выделили 5,2 миллиона рублей. Здесь водители и кондукторы должны были комфортно отдыхать в перерывах между рейсами, однако до сих пор здание пустует.

- Остановочный пункт метро «Ботаническая» является конечным пунктом одного трамвайного маршрута - № 34. Учитывая финансовое положение ЕМУП «Гортранс», незначительную протяженность маршрута, для водительского и кондукторского состава используется диспетчерский пункт, расположенный на станции «Керамическая», - говорится в ответе замглавы города Алексея Бубнова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Фото: Facebook Андрея Альшевских

Фото: Facebook Андрея Альшевских

В перспективе депо все-таки планируют использовать. Но для этого сначала необходимо закончить реконструкцию моста на Челюскинцев, построить новый автовокзал на Ботанике и запустить трамваи до микрорайона Солнечный.

- Водители и кондукторы трамваев могут пользоваться помещением на «Керамике», то есть на другом конце маршрута. Градус заботы о сотрудниках, конечно, зашкаливает, - возмущается Альшевских. - Спрашивается, сколько еще ждать? На минуточку, пять миллионов бюджетных рублей ушло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ельцин, рок и Романовы»: Писатель Алексей Иванов назвал главные бренды Екатеринбурга
ТСЖ заплатит уралочке полмиллиона рублей за двойной потоп в квартире
Рабочие успели спастись: в Екатеринбурге горел производственный ангар
Теперь официально: в центре Екатеринбурга разрешили снести завод
Евгений Куйвашев поручил увеличить в регионе количество патриотических клубов
Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост
Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы
Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей
В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима
Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку
Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик
В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей