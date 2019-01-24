2019-01-24T08:39:46+03:00
Экономика

Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей

Сумму выделят из федерального бюджета
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На развитие своего малого и среднего бизнеса свердловские предприниматели получат четыре миллиарда рублей. Сумму выделят из федерального бюджета, правда не разово, а будут распределять в течение шести лет - с 2019 по 2024 год.

- Согласно указу Президента, основной целью национального проекта является увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе с 19,2 до 25 миллионов человек к 2024 году. Перед Свердловской областью стоит задача увеличить этот показатель с 640 до 720 тысяч человек. Также предполагается расширить долю сектора МСП в валовом внутреннем продукте с 31% до 36%, - рассказала министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

В рамках федерального проекта Правительство Свердловской области планирует упростить для МСП налоговую отчетность и доступ к финансовым ресурсам, расширить доступ к имуществу на льготных условиях, усовершенствовать системы закупок госкомпаниями, развитить сельхозкооперации и туризм.

Также предполагается предоставлять льготные займы для предпринимателей-пенсионеров, женщин и инвалидов и создать региональный бизнес-блог, где бизнесмены могли бы обсуждать актуальные вопросы.

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