В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-24T08:17:20+03:00

Мужчина получил 100 часов трудотерапии, но даже после этого не начал погашать долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Алапаевске посадили алиментщика, не желавшего содержать после развода 5-летнюю дочь и 3-летнего сына. По решению суда, мужчина должен был выплачивать на содержание детей треть всех своих дохов, однако бездельничал и накопил долг в 35 тысяч рублей.

За неуплату горе-отца наказали, приговорив к 100 часам обязательных работ. Но и после этого мужчина даже не попытался найти работу.

- Пристав выдал должнику направление в Алапаевский Центр Занятости для постановки на учет и возможности получать ежемесячное пособие, а, следовательно, и отчислять часть средств детям. Но безответственный гражданин продолжал игнорировать рекомендации по трудоустройству. В связи с чем, вновь предстал перед судом, но уже в качестве подсудимого по уголовному делу, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Суд приговорил должника-алиментщика к пяти месяцам колонии строгого режима.