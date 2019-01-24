Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-24T07:36:38+03:00

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Глава Министерства экономики и территориального развития Свердловской области уходит в отставку. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Александр Ковальчик возглавлял ведомство год, а до этого был директором МУП «Водоканал». Теперь же, после увольнения, чиновник перейдет на работу в городскую Администрацию. С 24 января Ковальчик станет первым заместителя мэра Александра Высокинского.

Александр Ковальчик займет пост Алексея Кожемяко, который стал руководителем «Индустриального парка «Уралмаш».