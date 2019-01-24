Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик

СЕГОДНЯ 07:12 2019-01-24T07:14:13+03:00

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В Екатеринбурге на улице Шварца Mitsubishi на полном ходу протаранила вазовскую «девятку» и врезалась в грузовик.

Фото: служба спасения «Сова»

- 40-летний водитель Mitsubishi двигался со стороны Белинского в направлении 8 Марта по Шварца, - рассказали в ГИДББ города. - Он допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2109», после чего Mitsubishi отбросило на припаркованный Iveco.

Фото: служба спасения «Сова»

В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир Mitsubishi. Обоих доставили в реанимацию 24-й больницы. У пассажира открытая черепно-мозговая травма, он в коме.

Фото: служба спасения «Сова»