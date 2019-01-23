В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-23T19:33:44+03:00

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Все меньше маленьких свердловчан болеют сахарным диабетом. О этом «Комсомолке» рассказали в региональном Минздраве.

По статистике в 2017 и 2018 годах в Свердловской области заболеваемость детей опасной хворью составляла 1,2 случая на тысячу детей в возрасте до 18 лет. За прошедшие пару лет, ситуация с заболеваемостью диабетом в регионе немного улучшилась.

- В 2016 году было выявлено 230 больных диабетом детей, в 2017 - 212, а в 2018 году уже 205, - отметили в ведомстве.

По состоянию на конец 2018 года диабетом болели 1417 несоврешеннолетних свердловчан.

При этом, в целом по стране число детей, страдающих этим заболеванием, неуклонно растет. За последние 12 лет этот показатель увеличился на 20%.