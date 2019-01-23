В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения

СЕГОДНЯ 17:51 2019-01-23T17:51:32+03:00

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В Екатеринбурге поставят камеры на самых опасных перекрестках. На Амундсена -Объездной, Шаумяна и Серафимы Дерябиной, Машиностроителей и проспекте Космонавтов ежегодно регистрируют массу аварий, нередко смертельных.

В целом за 2019 год на территории города появятся 33 камеры. Всего за прошлый год в эксплуатацию были введены 14 комплексов видео-фиксации.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, камеры позволили зафиксировать больше трех миллионов нарушений на трассах региона в прошлом году.

- Водители и пешеходы привлечены к административной ответственности, - подытожили в инстанции