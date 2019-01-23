2019-01-23T17:20:11+03:00
Общество

Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города

Также в администрации города обещают развивать метро
Данил СВЕЧКОВ
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До юбилея столицы Урала остается четыре года.До юбилея столицы Урала остается четыре года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург начал готовиться к своему 300-летию. Так, сегодня, 23 января, в мэрии прошло координационное совещание по подготовке к юбилею. Он, напомним, пройдет в 2023 году.

- К юбилею Екатеринбурга предполагается осуществить комплексное благоустройство и реконструкцию историко-культурных территорий, историко-архитектурных и культурных памятников, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Помимо этого, предлагается строительство, капитальный ремонт и реконструкция социально значимых объектов.

Под социально-значимыми объектами в городской администрации подразумевают поликлиники, школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

- Также будут возведены транспортные развязки и новых трамвайные пути, - добавили в мэрии. - Запланировано развитие метрополитена, парков. Также в перечне приобретение новых автобусов, трамваев и троллейбусов, реконструкция улиц и парков, а также многое другое.

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