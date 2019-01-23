Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Нападение произошло во время застолья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале судили 30-летнего жителя Нижней Салды, который обвинялся в смерти своего брата. 22 февраля, будучи пьяным у себя дома он поссорился с родственником и начал с ним драться.
- Злоумышленник вооружился металлической ножкой от табурета и нанес ею удар по туловищу своему брату, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В результате потерпевшему был причинен разрыв селезенки, вызвавший массивное кровоизлияние в брюшную полость. От полученной травмы пострадавший скончался через непродолжительное время на месте происшествия.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.