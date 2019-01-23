На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-23T15:59:55+03:00

За намеренное скручивание показаний грозит до двух лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Нижнесергинского района через суд добилась блокировки 12 сайтов, где продавали «волшебные» магниты для снижения показателей коммунальных счетчиков - электроэнергии, тепла, газа и воды.

Также в продаже на интерне-ресурсах имелись и сами приборы учета с пультом дистанционного управления. Нажатием пары кнопок счетчик можно либо остановить, либо изменить его показания по своему усмотрению.

- Согласно Жилищному кодексу, граждане и организации обязаны своевременно оплачивать коммунальные услуги, исходя из объемов потребляемых благ цивилизации по приборам учета или установленных нормативов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учета и вмешательство в работу счетчиков.

За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до двух лет заключения.