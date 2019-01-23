2019-01-23T15:39:20+03:00
Общество

На Среднем Урале роженицам начнут выдавать «коробки для младенцев»

В первую очередь их будут выдавать роженицам-сиротам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
«Пилотную» партию из 200 коробок планируется собрать и выдать уже в этом году«Пилотную» партию из 200 коробок планируется собрать и выдать уже в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области начали формировать «коробку для младенца». Вопрос на эту тему задали журналисты на «большой» пресс-конференции губернатора.

Представители СМИ рассказали, что в Москве действует программа, по которой молодые мамы при выписке из роддома получают «коробку Собянина» - все необходимое для младенца, и поинтересовались, собирается ли Свердловская область последовать примеру. Евгений Куйвашев обещал подумать, и, кажется, идея главе региона приглянулась.

- В первую очередь получателями «коробки» станут сироты, которые выпустились из наших учреждений и сами стали родителями. Это соответствует нашим задачам по постинтернатному сопровождению. Чтобы они и после совершеннолетия продолжали получать государственную поддержку и внимание. Второе - это предоставление новых возможностей для некоммерческих организаций, которые могут включиться в процесс формирования коробки, - отметил замминистра социальной политики Евгений Шаповалов.

Стать участником проекта уже вызвалась организация «Благое дело», на базе которой действует швейная мастерская, где работают люди с ограниченными возможностями.

- Проект настолько близок нам внутренне, что мы не могли не отозваться. В «Благом деле» работают семь мастерских, и одна из основных - это швейная. Ей уже 12 лет. Мы накопили огромный опыт работы, в том числе и по созданию одежды для детей, - рассказала гендиректор организации Вера Симакова.

Дополнить набор планируется одеялами, комбинезонами, чепчиками, распашонками, полотенцами, бутылочками. «Пилотную» партию из 200 коробок планируется собрать и выдать уже в этом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Екатеринбургские студенты с полицией посетили неблагополучные семьи
На Урале поймали наркокурьера, делавшего «закладки» под ковриком квартиры
В Екатеринбурге поймали рецидивиста, который под домашним арестом совершил два разбоя
Свердловская область будет добиваться налога для фрилансеров
Суд оставил уральского блогера Устинова в СИЗО
Первоуральская УК заплатит 140 тысяч за заплесневелую квартиру
На Урале браконьер на охоте вместо кабана случайно застрелил друга
Из Екатеринбурга, спустя три года, возобновятся полеты в Нягань
Уралец, который не смог построить за 10 лет себе дом, оштрафован на 30 тысяч
Спасенную на севере Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
Диван, шкаф и сугроб: топ-5 неожиданных мест, где прячутся уральские должники
Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» для жалоб на лопнувшие трубы
Неадекватный екатеринбуржец поджег общежитие, чтобы выгнать надоевших соседей
В Каменск-Уральском закрыли опасный парк развлечений
Все четыре уральских дерби остались за «Автомобилистом»
В Екатеринбурге сгорел склад автозапчастей
«Солнечная долина»: на Южном Урале разыграют Кубок мира по фристайлу
В Гордуме Екатеринбурга появится «Женская фракция»
На Урале оштрафован директор сельской школы, где учеников кормили запрещенными продуктами