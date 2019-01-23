На Среднем Урале роженицам начнут выдавать «коробки для младенцев»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-23T15:39:20+03:00

«Пилотную» партию из 200 коробок планируется собрать и выдать уже в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области начали формировать «коробку для младенца». Вопрос на эту тему задали журналисты на «большой» пресс-конференции губернатора.

Представители СМИ рассказали, что в Москве действует программа, по которой молодые мамы при выписке из роддома получают «коробку Собянина» - все необходимое для младенца, и поинтересовались, собирается ли Свердловская область последовать примеру. Евгений Куйвашев обещал подумать, и, кажется, идея главе региона приглянулась.

- В первую очередь получателями «коробки» станут сироты, которые выпустились из наших учреждений и сами стали родителями. Это соответствует нашим задачам по постинтернатному сопровождению. Чтобы они и после совершеннолетия продолжали получать государственную поддержку и внимание. Второе - это предоставление новых возможностей для некоммерческих организаций, которые могут включиться в процесс формирования коробки, - отметил замминистра социальной политики Евгений Шаповалов.

Стать участником проекта уже вызвалась организация «Благое дело», на базе которой действует швейная мастерская, где работают люди с ограниченными возможностями.

- Проект настолько близок нам внутренне, что мы не могли не отозваться. В «Благом деле» работают семь мастерских, и одна из основных - это швейная. Ей уже 12 лет. Мы накопили огромный опыт работы, в том числе и по созданию одежды для детей, - рассказала гендиректор организации Вера Симакова.

Дополнить набор планируется одеялами, комбинезонами, чепчиками, распашонками, полотенцами, бутылочками. «Пилотную» партию из 200 коробок планируется собрать и выдать уже в этом году.