Екатеринбургские студенты с полицией посетили неблагополучные семьи

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-23T14:55:13+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге прошла ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант». Вместе с полицейскими учащиеся вузов, колледжей и техникумов получили возможность постажироваться в подразделениях ОВД и взглянуть на службу изнутри. Например, первокурскники педагогического университета стали участниками рейда по неблагополучным семьям.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В одной из них, проживающей в поселке Шабровский, супруги воспитывают четверых детей – 16, 13, 6 и 2-х лет. Проверив жилищные условия, правохранители провели с родителями профилактическую беседу, как уберечь детей от нарушения закона.

После полицейские и студенты навестили бабушку, которая одна воспитывает 9-летнюю внучку и 4-летнего внука. После развода мать детей бросила, а отец крепко запил. Полицейские оставили хозяйке повестку о том, чтобы мужчина явился в территориальный ОВД для дачи объяснений.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Сотрудники полиции рассказали учащимся о специфике работы ПДН, о том, как они выявляют и пресекают правонарушения среди подростков, ограждают детей от жестокости и насилия со стороны взрослых, проводят профилактическую работу в семьях, находящихся в социально-опасном положении, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Также студентам разъяснили статьи административного и уголовного кодексов.