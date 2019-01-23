2019-01-23T14:35:34+03:00
Происшествия

На Урале поймали наркокурьера, делавшего «закладки» под ковриком квартиры

Мужчина получил 12 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина свою вину не призналМужчина свою вину не призналФото: Алексей БУЛАТОВ
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Красноуральский суд отправил за решетку 39-летнего наркосбытчика из Нижней Туры. Вину мужчина не признал, заявив, что лишь помог знакомому приобрести наркотк без цели сбыта.

Однако по версии следствия, мужчина через интернет сообщил приятелю номер виртуального кошелька, куда знакомый потом перевел за товар 1000 рублей.

- В этот же день Бурмантов сбыл своему знакомому наркотическое средство в крупном размере путем организации тайника под ковриком у одной из квартир в доме по улице 40 лет Октября, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее Александр Бурмантов уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. С этим учетом суд приговорил мужчину к 12 годам колонии особого режима.

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