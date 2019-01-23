В Екатеринбурге поймали рецидивиста, который под домашним арестом совершил два разбоя

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-23T13:54:16+03:00

За один вечер мужчина напал на двух пенсионерок

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Полиция Екатеринбурга задержала разбойника-рецидивиста, который сбежал из-под домашнего ареста и продолжил нападать на прохожих. Мужчина был пойман еще в марте прошлого года. Тогда он подкараулил возле одного на улице Бебеля пенсионерку и отобрал у нее сумку, а также сорвал серьги.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВ по Екатеринбургу

До 18 января этого года злоумышленник находился под стражей, после чего меру пресечения изменили на домашний арест. Однако мужчина не захотел сидеть в четырех стенах, сбежал и снова принялся за старое. Уже 20 января налетчик напал на двух женщин на улицах Зенитчиков и Газетной.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВ по Екатеринбургу

- В первом случае он со спины подошел к пожилой женщине и ударил ее в затылок. Когда жертва упала, злоумышленник пригрозил ножом и потребовал сумку. Женщина, пребывая в состоянии шока, оказала сопротивление, в связи с чем, злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом по рукам, а затем, обрезав ручки сумки, сбежал с похищенным. В ходе другого эпизода подозреваемый сорвал серьги с 80-летней пенсионерки, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВ по Екатеринбургу.

Задержанный рецидивист вину признал и сообщил, что сбыл похищенное в ломбард. Теперь налетчику грозит до 17 лет колонии.

Пострадавших от действий злоумышленника просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-12, 294-14-94 либо 02.