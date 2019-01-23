Свердловская область будет добиваться налога для фрилансеров

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-23T11:58:53+03:00

Платить самозанятые могут начать уже с 2020 или 2021 года

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С этого года в России стартовал пилотный проект по налогу для самозанятых. Участниками эксперимента стали три региона - Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. И только уральские няни, блогеры и все неофициально работающие вздохнули с облегчением, что их очередной «оброк» не коснется, как региональное правительство решило иначе.

Власти намерены добиваться того, чтобы Средний Урал тоже вошел в число «пилотных» регионов, где действует налог для фрилансеров. Об этом заявил замминистра инвестиций и развития Евгений Копелян. Область подаст заявку на включение в список с 2020 или 2021 года.

- Новый налог выведет из тени часть людей, которые оказывают какие-либо услуги. Плюсом станет то, что у нас уже будет примером опыт тех, кто попал в пилотный проект в 2019 году, -сказал на пресс-конференции Копелян.

Налог для самозанятых действует для фрилансеров, чей годовой доход не превышвет 2,4 миллиона рублей. Сумма сбора составляет 4% для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, и 6% для обслуживающих юридические лица или индивидуальных предпринимателей.