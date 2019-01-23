Первоуральская УК заплатит 140 тысяч за заплесневелую квартиру

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-23T11:32:54+03:00

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Жительница Первоуральска после трех лет судебных разбирательств заставила раскошелиться управляющую компанию.

Еще в 2016 году квартиру женщины затопило после ливня. В ванной комнате протек потолок и стеновые стыки по всему жилищу «украсила» плесень, а в скоре появился грибок, испортивший обои, линолеум, плитку, мебель и вещи. УК ООО «ЖК «Магнитка» на претензии женщины не отвечала.

Наконец, спустя еще год, коммунальщики все же обследовали квартиру и рекомендовали хозяйке нанять независимого оценщика, чтобы составить смету расходов на восстановительный ремонт. Специалист определил сумму в 79 тысяч рублей. Но в УК с этим категорически не согласились.

- Управляющие организации отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Суд удовлетворил требования собственника, взыскав с ответчика ущерб, убытки, компенсацию морального вреда и штраф - всего 142,7 тысячи рублей.

Также суд определил срок проведения восстановительных работ по устранению недостатков.