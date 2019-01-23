2019-01-23T10:26:29+03:00
Происшествия

На Урале браконьер на охоте вместо кабана случайно застрелил друга

Трагедия произошла, когда мужчины ехали в машине, высматривая в лесу жертву
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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На Урале будут судить 27-летнего браконьера, застрелившего на охоте друга. В тот день мужчины, не смотря на неимение лицензии, пошли на кабана и косулю. Местом для охоты приятели выбрали лес недалеко от деревни Новая Башкарка Пригородного района.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жертв охотники высматривали из своего УАЗа, освещая лес фарами. Обвиняемый в это время сидел на заднем сидении и держал на готове карабин «Вепрь» калибра 7.62 миллиметра. Его друг вез машину.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В результате проявленной неосторожности при обращении с карабином обвиняемый случайно нажал на спусковой крючок оружия. Произошёл выстрел, и пуля смертельно ранила сидящего за рулём машины мужчину, он скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

На охотника-браконьера завели сразу два уголовных дела: «причинение смерти по неосторожности» и «незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

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