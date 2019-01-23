2019-01-23T10:09:30+03:00
Общество

Из Екатеринбурга, спустя три года, возобновятся полеты в Нягань

Рейсы будут совершаться два раза в неделю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Перевозки начнутся с 29 январяПеревозки начнутся с 29 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт «Кольцово» открывает новые региональные рейсы. Спустя три года возобновятся полеты из Екатеринбурга в Нягань. Перевозки начнутся с 29 января, и выполнять их будет авиакомпания «Ямал».

- Вылет из Екатеринбурга по вторникам и пятницам запланирован на 13.50, из Нягани - в 11.10. Время в пути составит около полутора часов, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани. - Полеты будут осуществляться на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 человек.

Последний раз полеты из столицы Урала в Нягань выполнялись авиакомпанией «Оренбуржье» в 2015 году.

Кроме того, в этом году уральцам стали доступны новые маршруты в Горно-Алтайск, Нарьян-Мар и Калугу.

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