Уралец, который не смог построить за 10 лет себе дом, оштрафован на 30 тысяч

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-23T09:51:46+03:00

Владелец земли должен был построить на ней дом за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все это время мужчина только поставил забор

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Жителя Екатеринбурга оштрафовали за пустующий земельный участок. В 2008 году мужчина купил 10 соток под строительство частного жилого дома. Однако, когда в 2018-м прошла внеплановая проверка, оказалось, что вместо коттеджа на земле растут сорняки.

На участке не было даже признаков на начало строительных работ. Единственное, что сделал за это время мужчина - огородил участок забором. В отношении владельца составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 32 861 рублей.

Мужчина подал жалобу в суд, но постановление было оставлено без изменения. Тогда екатеринбуржец обратился в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение и прекратить производство, настаивая на отсутствии состава правонарушения.

- Рассмотрев материалы дела, суд не нашел оснований для отмены или изменения решения. Доводы о том, что земельный участок использовался по назначению, на нем велись подготовительные работы, были опровергнуты фотоматериалами, - сообщили в пресс-службе облсуда. - А собственник участка, предназначенного для жилищного строительства, должен приступить к использованию его по назначению в течение трех лет.