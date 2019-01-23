Спасенную на севере Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
Сегодня из городской больницы Краснотурьинска в Екатеринбург на вертолете Медицины катастроф доставят выжившую 31-летнюю туристку Елену Осипову. Ее состоянии оценивается как стабильно тяжелое.
В пресс-службе свердловского минздрава не стали уточнять точное время транспортировки и лишь отметили, что это произойдет днем.
Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись горах на севере Урала 19 января и вышли на связь спустя два дня. Десятки спасателей и охотников искали женщин с земли, а также был задействован вертолет МЧС МИ-8.
В итоге туристок нашли между Сухогорским камнем и горой Семичеловечья, Осипову на носилках подняли в вертолет и доставили в больницу. Вторая женщина была найдена уже мертвой.