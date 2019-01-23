2019-01-23T09:24:25+03:00
Происшествия

Спасенную на севере Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

Елена Осипова находится в тяжелом состоянии
Олег Галимов
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Ее подруга погибла. Фото:соцсетиЕе подруга погибла. Фото:соцсети
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Сегодня из городской больницы Краснотурьинска в Екатеринбург на вертолете Медицины катастроф доставят выжившую 31-летнюю туристку Елену Осипову. Ее состоянии оценивается как стабильно тяжелое.

В пресс-службе свердловского минздрава не стали уточнять точное время транспортировки и лишь отметили, что это произойдет днем.

Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись горах на севере Урала 19 января и вышли на связь спустя два дня. Десятки спасателей и охотников искали женщин с земли, а также был задействован вертолет МЧС МИ-8.

В итоге туристок нашли между Сухогорским камнем и горой Семичеловечья, Осипову на носилках подняли в вертолет и доставили в больницу. Вторая женщина была найдена уже мертвой.

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