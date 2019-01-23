Диван, шкаф и сугроб: топ-5 неожиданных мест, где прячутся уральские должники

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-23T09:24:30+03:00

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Должники в Свердловской области проявляют настоящие чудеса изобретательности, пытаясь уйти от наказания. Чаще всего неплательщики прячутся и выбирают для этого удивительные места.

Фото: УФССП по Свердловской области

Лидер в списке популярности - мебель. Так, обвиняемый в хранении, перевозке и изготовлении наркотиков пытался спрятаться в диване. Алиментщик, узнавший о приходе приставов, четыре часа пролежал под кроватью. А лжеминер пытался уйти в Нарнию, закрывшись в шкафу-купе.

Более предприимчивый должник-алиментщик укрывался в подвале дома. Но победу в смекалке одержал горе-отец, который за долги не хотел расставаться со своей иномаркой. Для этого мужчина закидал Mazda снегом, дабы замаскировать ее под огромный сугроб.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Большой проблемой является непонимание граждан, что, несмотря на все уловки, каждый свидетель, подозреваемый, потерпевший или же должник при отсутствии уважительных причин, в случае необходимости будет доставлен в суд или на прием к судебному приставу-исполнителю, - рассказали в УФССП по Свердловской области. -

Подобное поведение расценивается как препятствование деятельности пристава, в связи с чем на нарушителя ко всему прочему составляется протокол об административного правонарушении.