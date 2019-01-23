Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» для жалоб на лопнувшие трубы
Виновников обещают наказывать в кратчайшие сроки
Изменить размер текста:
Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию», куда горожане смогут жаловаться на нарушения законов в сфере ЖКХ. Сделали это из-за систематических и частых аварий на сетях.
- В своих обращениях гражданам необходимо указывать дату прекращения подачи коммунальных услуг, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, адрес проживания и контактный телефон для уточнения поступившего обращения, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.