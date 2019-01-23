Неадекватный екатеринбуржец поджег общежитие, чтобы выгнать надоевших соседей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-23T09:17:24+03:00

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В Екатеринбурге минувшей ночью в общежитии на улице Краснофлотцев, 25а произошел пожар. Один из жильцов смастерил факел и поджег им общую кухню.

Фото: служба спасения "Сова"

- Моя сестра мать-одиночка с двумя детьми. Мужчина возмущался, что дети ему мешают - шумно. Он хотел то ли припугнуть и выкурить, то ли вообще сжечь, - рассказала родственница пострадавшей соседки Мария. - Мы чисто случайно увидели, что он сгреб кучу вещей и коробок на кухне и собирается все это жечь. Сам он стоял полностью одетый с горящим факелом в руке.

Фото: служба спасения "Сова"

Многие соседи в это время уже спали, поэтому женщина скорее бросилась стучаться во все комнаты и будить людей. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека. Остальные оказались в ловушке.

Фото: служба спасения "Сова"

- Всё охватило дымом, мы с двухлетним ребёнком еле выбрались с 4 этажа. В окно увидели с женой столб дыма и начали собираться. Крикнул пожарным, что у нас маленький ребёнок, и через две минуты спасатель был уже на этаже, одевал маску ребенку и мы все вышли, - рассказал местный житель Владимир.

Фото: служба спасения "Сова"

- Звеном ГДЗС было эвакуированы по лестничной клетке 3 человека. При помощи трехколенной лестницы из оконного проема четвертого этажа спасено 4 человека, - рассказал замначальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизон Антон Зинчук. - В тушении были задействованы 4 единицы техники и 19 человек личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Прибывшие полицейские задержали поджигателя. Соседи говорят, мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отсидел пять лет за убийство.