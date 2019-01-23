В Каменск-Уральском закрыли опасный парк развлечений

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-23T07:39:05+03:00

В здании не оказалось пожарной сигнализации

Изменить размер текста: A A

Суд Каменск-Уральского по требованию прокуратуры закрыл городской парк развлечений «Ягода Малина». В ходе проверки здесь нашли, минимум, два грубых нарушения пожарной безопасности.

- В здании отсутствует пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией. Также нет соответствующих требованиям эвакуационных выходов, в том числе из детской игровой площадки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурор подал иск с просьбой приостановить работу парка до устранения нарушений. Служители Фемиды требования удовлетворили. Руководство развлекательного заведения пыталось оспорить решение, но в апелляционной инстанции вердикт менять не стали.