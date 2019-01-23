Все четыре уральских дерби остались за «Автомобилистом»

СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-23T07:28:09+03:00

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В четвертый раз в сезоне ХК «Автомобилист» обыграл «Трактор». Первые три матча между соперниками завершились победами «шоферов» со счетом 3:2 в Екатеринбурге и 4:1 и 2:0 - в Челябинске.

Четвертая встреча началась для «Автомобилиста» не очень радужно - уже на первых минутах команда заработала удаление, но выстояла. А на 17-й минуте Найджел Доус открыл счет.

Фото: ХК «Автомобилист»

Во втором периоде сначала Франсис Паре удвоил преимущество, а затем Алексей Василевский забил третий гол, реализовав большинство. Заключительный игровой отрезок прошел без голов. Итог встречи - 3:0, и Якуб Коварж оформляет свой седьмой «сухарь».

Фото: ХК «Автомобилист»

- Агрессивно сыграли в атаке, очень плотно в обороне пытались сыграть, но во многих моментах не получалось. Будем двигаться дальше. У нас парни наконец-то все выздоровели, но кто-то опять микротравму получил, - прокомментировал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. - Много силовых приёмов сделали, хотя при счете 3:0 можно было где-то и увернуться, но парни ловили шайбу на себя самоотверженно, молодцы.

Фото: ХК «Автомобилист»

Южноуральцы на сегодняшиний день одержали 24 победы в 50-ти матчах и замыкают кубковую восьмерку на Востоке. У «Автомобилиста» 39 побед в 51-й встрече и первое место в конференции.