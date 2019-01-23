2019-01-23T07:07:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорел склад автозапчастей

В огне уцелели только стены помещения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 84 загорелся склад автомобильных запчастей. К месту ЧП немедленно выехали два пожарных расчета.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На пожаре работали 1 звено ГДЗС, 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В огне уцелели только стены помещения, весь товар выгорел полностью или был сильно испорчен.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Диван, шкаф и сугроб: топ-5 неожиданных мест, где прячутся уральские должники
Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» для жалоб на лопнувшие трубы
Неадекватный екатеринбуржец поджег общежитие, чтобы выгнать надоевших соседей
В Каменск-Уральском закрыли опасный парк развлечений
Все четыре уральских дерби остались за «Автомобилистом»
«Солнечная долина»: на Южном Урале разыграют Кубок мира по фристайлу
В Гордуме Екатеринбурга появится «Женская фракция»
На Урале оштрафован директор сельской школы, где учеников кормили запрещенными продуктами
Метрополитен Екатеринбурга потратит два миллиона на новые поручни для эскалатора
На трассе Екатеринбург-Тюмень в лобовом столкновении погибли три человека
Стало известно возможное местонахождение пропавших туристок
Уральская сирота засудила Минстрой за четырехлетнее ожидание квартиры
Стартовал прием заявок для участия в Ural Music Night
«Это не духовность - это просто бизнес»: рэпер Наум Блик снял клип в защиту сквера у Театра драмы
К расследованию пропажи туристок в Уральских горах подключились следователи
В Екатеринбурге запустили социальный проект для детей-аутистов
Свердловская пригородная компания требует от Минфина 85 миллионов рублей
Тагильских школьников начнут кормить кулинарными шедеврами из магаданской рыбы
Бывший вице-мэр Екатеринбурга устроился на Уралмашзавод
Алиментщик из Екатеринбурга полмесяца прятался от приставов в стационаре больницы
На серовском заводе слесарю пробило голову печной заслонкой
С февраля «Орел и решку» будет вести житель Екатеринбурга
«У нее панический страх»: Наргиз нашла способ защититься от надоевших поклонников
В Каменск-Уральском для первоклассницы урок физкультуры закончился сотрясением мозга
Отлавливать в Екатеринбурге бездомных псов снова будет «Спецавтобаза»
Житель Кировграда во время застолья убил гостя, приревновав его к жене
Дантисту-взрывателю из Екатеринбурга продлили арест на три месяца
«Это ущемление прав граждан»: депутат Гордумы Екатеринбурга просит мэра вернуть 024 маршрут