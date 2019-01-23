В Екатеринбурге сгорел склад автозапчастей

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-23T07:07:44+03:00

В огне уцелели только стены помещения

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В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 84 загорелся склад автомобильных запчастей. К месту ЧП немедленно выехали два пожарных расчета.

Фото: служба спасения "Сова"

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На пожаре работали 1 звено ГДЗС, 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

В огне уцелели только стены помещения, весь товар выгорел полностью или был сильно испорчен.

Фото: служба спасения "Сова"