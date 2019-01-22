2019-01-22T16:23:11+03:00
Спорт

«Солнечная долина»: на Южном Урале разыграют Кубок мира по фристайлу

Сюда съедутся спортсмены со всего мира
Лев Истомин
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Российская сборная уже тренируется на горнолыжном курорте. Фото: предоставлено организаторамиРоссийская сборная уже тренируется на горнолыжном курорте. Фото: предоставлено организаторами
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Горнолыжный курорт «Солнечная долина» рядом с городом Миасс Челябинской области 23 и 24 февраля примет международные соревнования по фристайлу. В эти дни здесь разыграют Кубок мира в дисциплине «ски-кросс».

Российская сборная уже провела тренировки на горнолыжном курорте. В этом году спортивное мероприятие пройдет на Южном Урале уже в третий раз, сюда съедутся больше сотни спортсменов со всего мира.

- К нам приедут спортсмены из стран Европы, а также из Канады, США, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и азиатского региона. Также среди участников – российские спортсмены, включая уральцев Кирилла Гладкова, Игоря Омелина и Анастасию Чирцову. Большие надежды сборная возлагает на москвича Сергея Ридзика, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчане, - рассказывают организаторы соревнований.

Российская сборная после очередной тренировки. Фото: предоставлено организаторами

Российская сборная после очередной тренировки. Фото: предоставлено организаторами

Спортивное мероприятие соберет сотни поклонников фристайла, поэтому билеты лучше приобрести заранее.

Адрес проведения соревнований: Челябинская область, город Миасс, поселок Сыростан.

Телефон для бронирования номеров в гостинице: 8 (3513) 28 42 26, отдел продаж – 8 (3517) 78 54 26

Соревнования пройдут 23 и 24 февраля 2019 года.

Подробнее о горнолыжном курорте «Солнечная долина» читайте на сайте «Афиша-КП».

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