2019-01-22T15:51:23+03:00
Общество

В Гордуме Екатеринбурга появится «Женская фракция»

В нее войдут представительницы прекрасной половины депутатов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детстваЖенская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургской городской думе может появиться межпартийная депутатская группа «Женская фракция». В нее войдут представительницы прекрасной половины депутатов.

- Женская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов, - уточнили в пресс-службе Гордумы.

Первое организационное собрание по учреждению «Женской фракции» состоится 23 января. На нем депутаты выберут руководителя группы и подробно расскажут о целях и задачах нового объединения.

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