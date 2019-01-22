На Урале оштрафован директор сельской школы, где учеников кормили запрещенными продуктами

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-22T15:19:12+03:00

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Родители учеников школы села Коркинское Туринского района пожаловались в прокуратуру на еду, которой в столовой кормтя их детей. Внеплановая проверкапищеблока показала, что блюда здесь готовили с рядом нарушений.

- Работники пищеблока школьной столовой находились в ювелирных украшениях. В помещении обеденного зала, рядом со столом, используемым для организации питьевого режима, без крышек, стояли емкости с остатками еды, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При обследовании подсобного помещения выявлены продукты, имеющие признаки порчи, которые в дальнейшем сотрудниками столовой планировалось использовать для приготовления школьных обедов.

Кроме того, готовые блюда ставили на стол для сырой продукции, а в морозилке хранились куски отварной курицы, хотя по санитарным правилам кормить школьников мясной замороженной продукцией запрещено.

В отношении ООО «Комбинат школьного питания», которое занималось обеспечением обедов, и директора школы возбуждены административные дела. В результате предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей, а директор - на 3 тысячи рублей.